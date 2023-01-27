На сесії Академічної конференції Національного університету «Києво-Могилянська академія», яка відбулася 27 січня, ухвалили правила, які забороняють спілкуватися російською мовою у навчальному закладі, повідомив голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

«Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу», – написав він у Facebook.

За його словами, ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА.

Президент «Могилянки» Сергій Квіт підтвердив цю інформацію в коментарі «Українській правді».

«Оновлені Правила внутрішнього розпорядку були ухвалені одноголосно Академічною конференцією, тобто Загальними зборами колективу. Це означає, що за них також проголосували студенти», – сказав він.