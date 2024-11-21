Рейкобус Pesa, який має 95 сидячих місць, невдовзі курсуватиме повз популярні гірські курорти

«Укрзалізниця», залучивши польських фахівців, вперше капітально відремонтувала дизельний рейковий автобус Pesa, який виготовили 2004 року. Невдовзі рейкобус курсуватиме за маршрутом Івано-Франківськ – Ворохта. Пресслужба «Укрзалізниці» у четвер, 21 листопада, розповіла, що експлуатацію Pesa зупинили 2022 року, оскільки в Україні не було фахівців, які б могли відремонтувати рейкобус.

«"Укрзалізниця" на власних заводах поступово освоює нові види ремонтів та рухомого складу. Раніше ми капітально відремонтували двоповерхові поїзди чеського виробництва Škoda. Відтепер опанували капітальний ремонт польських рейкобусів Pesa, яких у нас у парку 14 одиниць. З них курсує два, а всі інші потребують ремонтів», – розповів директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олег Головащенко.

Спочатку ремонтні роботи рейкобуса виконував його виробник у польському місті Бидгощ. Згодом до них приєдналися працівники українські фахівці. Завершували капремонт на заводі «Укрзалізниці» в листопаді 2024 року. Решту рейкобусів Pesa «Укрзалізниця» ремонтуватиме в Україні.

У пресслужбі «Укрзалізниці» додають, що невдовзі відремонтований Pesa курсуватиме повз популярні гірські курорти за маршрутом Івано-Франківськ – Ворохта. Рейкобус матиме 95 сидячих місць. Відстежувати квитки можна на сайті УЗ, у застосунку та чат-ботах компанії.

Зазначимо, що польський завод Pesa Bydgoszcz, який виробляє та ремонтує залізничний транспорт, працює з 1851 року, а з нинішньою назвою – з 2001 року. З 2005 року компанія також виготовляє трамваї.