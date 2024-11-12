Це вже другий вагон для дітей у потягах «Укрзалізниці» у напрямку Закарпаття

З 19 листопада у складі поїзда №17/18 «Харків – Ужгород» курсуватиме дитячий купейний вагон. Всередині вагону розмістили інтерактивні ігри, манеж і дитячі поручні з м’якою оббивкою.

В «Укразалізниці» розповіли, що вже відкрили продаж квитків до дитячих купе. Квитки можна купити виключно у застосунку компанії, де вони матимуть окреме маркування.

«Всередині вагона на дітей чекатимуть бізіборди з рухомими елементами, навчально-розважальні матеріали, інтерактивні ігри, пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе. Провідниками у цей захопливий світ подорожей стали вже відомі та улюблені Іскорки суперсил», – зазначили в «Укрзалізниці»

У купе встановили поручні з м’якою оббивкою для безпечного пересування. Фото Unicef

Також у вагонах передбачили манеж для дітей, збільшили обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та встановили поручні з м’якою оббивкою для безпечного пересування. Впровадили проект у співпраці з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки уряду Бельгії.

Додамо, що це вже другий вагон для дітей у потягах «Укрзалізниці» у напрямку Закарпаття. З серпня 2024 року дитячими купе обладнаний поїзд №15/16 «‎Харків – Ясіня».