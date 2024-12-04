«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах

«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Про це у середу, 4 грудня, повідомили у пресслужбі державного перевізника.

Відтепер пасажири потягів Інтерсіті та Інтерсіті+ можуть безкоштовно скористатися 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

У пресслужбі «Укрзалізниці» також повідомили, що з моменту встановлення Wi-Fi-зʼєднання у поїздах ним скористалися 750 тис. пасажирів, а загальний обсяг трафіку сягнув понад 2,3 петабайта.

«Найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №⁠ ⁠741/742 і № 777/778 Київ – Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету», – повідомили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 20 вересня «Укрзалізниця» повідомила, що встановила Wi-Fi-зʼєднання у 16 потягах Інтерсіті та Інтерсіті+. Системами доступу до інтернету обладнали 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги).