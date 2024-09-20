«Укразалізниця» обладнала Wi-Fi у 16 поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+

«Укрзалізниця» встановила Wi-Fi-зʼєднання у 16 потягах Інтерсіті та Інтерсіті+. Про це повідомила пресслужба державного перевірника у п’ятницю, 20 вересня.

Зазначається, що системами доступу до інтернету обладнали 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги).

«Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю!», – сказав голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Як під'єднатися до Wi-Fi

Під час подорожі необхідно увімкнути Wi-Fi на своєму пристрої та обрати мережу під назвою WiFi test;

Після доєднання до мережі на пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку;

Після цього пасажири можуть користуватися безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Зазначається, що поки триває дослідна експлуатація, пасажири можуть користуватися Wi-Fi безплатно.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» анонсувала створення інклюзивного вагона для групових перевезень пасажирів, які користуються колісними кріслами.