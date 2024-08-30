У вагоні зможуть одночасно подорожувати вісім пасажирів на колісних кріслах та їхні супроводжуючі

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» створить інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються колісними кріслами.

Проєкт вагона презентували ветеранам, медичним хабам, громадським організаціям в п’ятницю, 30 серпня, повідомили у пресслужбі УЗ.

Згідно з проєктом, у вагоні буде чотири окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на колісних кріслах та ті, хто їх супроводжує. Загалом вагон матиме 16 місць.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко розповів, що наразі парк «Укрзалізниці» налічує 50 пасажирських вагонів, які мають одне купе для перевезення людей на колісних кріслах та інші зручності для комфортної подорожі.

«Ми презентуємо новий проєкт – унікальний вагон, який дозволить перевозити групи людей на кріслах колісних на реабілітацію, відпочинок, змагання або просто подорожувати. Повністю його обладнаємо на власних потужностях компанії. Перший такий вагон плануємо випустити наступного року», – зазначив Лященко.

У купе інклюзивного вагона встановлять два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло. За допомогою пульта пасажири зможуть регулювати освітлення, а – кнопки викликати провідника. Також передбачені пристрій гучномовного зв'язку й спальні місця для супровідників, які виглядають як звичайне місце в купе. Ще інклюзивний вагон матиме пандус і вбиральню, а тамбур, вхідна група та інший простір матимуть параметри для зручного пересування на колісному кріслі.

До слова, «Укрзалізниця» також повідомила, що адаптувала застосунок для людей з порушеннями зору. Відтак з усіма елементами інтерфейсу застосунку можна взаємодіяти за допомогою голосового керування та озвучення. Для цього всі кнопки, перемикачі, текстові поля та інші інтерактивні елементи були доповнені текстовими мітками, що описують їхні функції.