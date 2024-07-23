У вівторок, 23 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Не заплатив і ще й побив. У львівському трамваї пасажир напав на контролерок. Поборола рак і отримала імплант. У Другому медоб'єднанні Львова зробили реконструктивну пластику грудей 36-річній жінці. Проєкт «Автошкола для людей з інваліднісю»в дії. Ще три випускники успішно склали практичний іспит і отримали водійські посвідчення. До школи з 19 серпня?! Мерія Львова та міські депутати звернулись до Кабміну, щоб громаді дозволили самостійно планувати навчальний рік.

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