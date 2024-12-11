СБУ провела обшуки в ГУНП на площі Генерала Григоренка, 3

Галицький районний суд Львова визнав винним експоліцейського Ростислава Юрківа у незаконному втручанні у роботу інформаційно-комунікаційних систем, які використовує Служба безпеки України, й оштрафував на 136 тис. грн. Крім цього, він має сплатити 107,5 тис. грн за судові експертизи.

Згідно з матеріалами справи, з 2001 року Ростислав Юрків працював у поліції. У 2017 році його призначили оперуповноваженим управління оперативно-технічних заходів ГУНП у Львівській області. Ця посада передбачає роботу з отриманою від негласних розшукових дій інформацією та контроль за серверною кімнатою управління поліції. У вироку йдеться, що обвинувачений придбав технічне обладнання і встановив його у комунікаційну шафу серверної кімнати, що в будівлі головного управління поліції на площі Генерала Григоренка, 3.

СБУ провела обшуки у серверній кімнаті управління у серпні 2023 року. Правоохоронці заявили, що не погоджували встановлення технічних засобів, які порушили порядок маршрутизації інформації.

Під час судових засідань Ростислав Юрків повністю визнав провину. Він пояснив, що з 2001 по 2023 працював в ГУНП у Львівській області на різних посадах. Юрків визнав, що встановлював обладнання, яке використовують для зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Однак запевнив, що виконував накази керівництва та не знав, що таке обладнання не погодили з СБУ.

Суддя Ольга Кротова визнала винним Ростислава Юрківа у незаконному втручанні у роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 3 ст. 361 ККУ) та оштрафувала на 136 тис. грн. Крім цього, він має сплатити 107,5 тис. грн за проведення експертних досліджень. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.