Володимира Бенька затримали на хабарі у лютому 2018 року

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Дрогобицького райвідділу поліції Володимиру Беньку, якого затримали на хабарі у лютому 2018 року. Він вимагав гроші за закриття справи. Суд визнав поліцейського винним у зловживанні впливом, але звільнив від покарання у зв’язку із закінченням термінів давності.

Як вказано у матеріалах справи, капітан поліції Володимир Бенько, працюючи заступником начальника першого відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Дрогобицького відділу поліції, вимагав 2000 доларів хабаря у п’яти місцевих жителів, фігурантів кримінального провадження (по 400 доларів з кожного), за непритягнення їх до кримінальної відповідальності. Провадження стосувалося учасників бійки.

У судовому засіданні поліцейський свою вину не визнав. Він заявив, що згадане провадження розслідував слідчий іншого відділу, на якого він не мав впливу.

Не зважаючи на невизнання провини, вина обвинуваченого була доведена зібраними у справі доказами та показаннями свідків.

Суддя Андрій Хомик визнав Володимира Бенька винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Водночас поліцейського звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. На вирок ще може бути подана апеляція.