Ексзаступника начальника райвідділу поліції на Львівщини оштрафували за вимагання хабаря
ДБР після затримання на хабарі Андрія Максимовича повідомляло, що йому загрожує до десяти років в'язниці
Перемишлянський районний суд визнав винним Андрія Максимовича в отриманні хабаря та оштрафував на 94 тис. грн. У вироку йдеться, що обвинувачений обіймав посаду заступника начальника Золочівського райвідділу поліції й у лютому 2024 року за 2,5 тис. доларів (приблизно 94 тис. грн за тодішнім курсом) обіцяв закрити кримінальне провадження.
Держбюро розслідувань повідомляло, що Андрій Максимович зателефонував місцевому мешканцю й розповів, що зареєстроване на нього авто помітили під час бійки на заправці поблизу Золочева. Обвинувачений сказав, що автомобілем їхали винуватці бійки, а інцидент розслідують його підлеглі за статтею про побої та мордування. Поліцейський запевнив, що допоможе «зам'яти» справу за 2 тис. доларів, але згодом збільшив суму ще на 500 доларів.
Згідно з матеріалами справи, 1 лютого 2024 року Андрій Максимович на заправці «Укрнафта» отримав хабар. Одразу після цього поліцейського затримали.
Зазначимо, що у ДБР повідомляли, що Андрій Максимович отримав підозру за статтею про вимагання хабарів з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 ККУ), санкція якої передбачає позбавленням волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади. Однак вирок експоліцейському винесли за м'якшою статтею, яка передбачає штраф.
Суд 3 лютого обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплатити 182 тис. грн застави. Андрій Максимович вніс заставу й 5 лютого вийшов з СІЗО. Під час судових засідань поліцейський розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.
Суддя Роман Борняк визнав винним Андрія Максимовича у зловживанні впливом зі змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначив майже 94 тис. грн штрафу. Також суд повернув поліцейському заставу. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.