Затримання Андрія Макстмовича у лютому 2024 року

Перемишлянський районний суд визнав винним Андрія Максимовича в отриманні хабаря та оштрафував на 94 тис. грн. У вироку йдеться, що обвинувачений обіймав посаду заступника начальника Золочівського райвідділу поліції й у лютому 2024 року за 2,5 тис. доларів (приблизно 94 тис. грн за тодішнім курсом) обіцяв закрити кримінальне провадження.

Держбюро розслідувань повідомляло, що Андрій Максимович зателефонував місцевому мешканцю й розповів, що зареєстроване на нього авто помітили під час бійки на заправці поблизу Золочева. Обвинувачений сказав, що автомобілем їхали винуватці бійки, а інцидент розслідують його підлеглі за статтею про побої та мордування. Поліцейський запевнив, що допоможе «зам'яти» справу за 2 тис. доларів, але згодом збільшив суму ще на 500 доларів.

Згідно з матеріалами справи, 1 лютого 2024 року Андрій Максимович на заправці «Укрнафта» отримав хабар. Одразу після цього поліцейського затримали.

Зазначимо, що у ДБР повідомляли, що Андрій Максимович отримав підозру за статтею про вимагання хабарів з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 ККУ), санкція якої передбачає позбавленням волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади. Однак вирок експоліцейському винесли за м'якшою статтею, яка передбачає штраф.

Суд 3 лютого обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплатити 182 тис. грн застави. Андрій Максимович вніс заставу й 5 лютого вийшов з СІЗО. Під час судових засідань поліцейський розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суддя Роман Борняк визнав винним Андрія Максимовича у зловживанні впливом зі змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначив майже 94 тис. грн штрафу. Також суд повернув поліцейському заставу. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.