Володимир Шкробот очолює психоневрологічну лікарню з 2001 року

У Тернополі увечері 7 листопада на вимаганні хабаря затримали директора Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні Володимира Шкробота. Головний лікар вимагав від підприємця 200 тис. грн за те, що той і надалі проводитиме свою підприємницьку діяльність в медзакладі. Додамо, що Володимира Шкробота раніше вже неодноразово підозрювали в корупційних діях.

Про затримання головного лікаря Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні Володимира Шкробота повідомив увечері 7 листопада активіст Роман Довбенко. Власні джерела в правоохоронних органах також підтвердили ZAXID.NET цю інформацію.

Затримання та слідчі дії проводили працівники управління стратегічних розслідувань Нацполіції України спільно з співробітниками Офісу генерального прокурора. Під час слідчих дій у Володимира Шкробота вилучили частину хабаря, який він вимагав у підприємця, у розмірі 40 тис. грн.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що бізнесмен мав заплатити головному лікарню за те, що і надалі без перешкод працюватиме та орендуватиме приміщення на території медичного закладу. Додамо, що на території психоневрологічної лікарні є кілька приватних аптек та бюро ритуальних послуг.

Додамо, що Володимира Шкробота вже раніше підозрювали в кримінальних та адміністративних корупційних діях, зокрема отриманні хабаря. Підозру йому оголошували в 2013 та 2015 роках. Зокрема, у 2012-2013 роках він підписав договір оренди приміщення в лікарні для компанії його дружини та сина ТОВ «Конвалія СВЛ». Він мав би повідомити керівництво департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА та Тернопільської облради про конфлікт інтересів, проте не зробив цього. У жовтні 2013 року Тернопільський міськрайонний суд звільнив Володимира Шкробота від відповідальності, оскільки не побачив у його діях адміністративне порушення.

У 2015 році правоохоронці відкрили кримінальну справу через те, що керівник лікарні хотів отримати гроші на ремонт приміщення аптеки на території закладу, яке вже раніше відремонтувала приватна фірма, що його орендувала. За даними «24 каналу», йшлося саме про Володимира Шкробота.

Додамо, що 72-річний Володимир Шкробот очолює обласний психоневрологічний диспансер з 2001 року. Відповідно до оприлюдненої декларації про доходи, минулого року медик заробив за основним місцем роботи майже 1,7 млн грн зарплати.