Володимир Шкробот вимагав і отримував гроші за безперешкодне ведення бізнесу на території лікарні

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції в понеділок, 11 листопада, оприлюднив деталі затримання головного лікаря Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні Володимира Шкробота. Як стверджує поліція, він отримував по 40 тис. грн від бюро ритуальних послуг, яке діє на території медзакладу, за неперешкоджання його роботі. Під час обшуків у керівника лікарні та підприємиці прокурори Офісу генерального прокурора та слідчі поліції вилучили понад 9,2 млн грн у різних валютах. Володимиру Шкроботу оголосили підозру в прийнятті пропозиції хабаря, а власниці бюро ритуальних послуг – у пропозиції хабаря.

Затримання головного лікаря обласної психоневрологічної лікарні відбулося увечері 7 листопада на території медзакладу. Володимир Шкробот отримав від підприємиці 40 тис. грн. Передачу грошей задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області. До цього факту правоохоронці ще чотири рази фіксували передачу щомісяця по 40 тис. грн. Загальна сума хабаря – 200 тис. грн.

«Керівник медзакладу 40 тис. грн отримував за те, що не буде втручатися у діяльність бюро ритуальних послуг. Приватна підприємиця платила щомісяця за те, що надавала ритуальні послуги на території лікарні без відповідного договору оренди», – повідомили в департаменті стратегічних розслідувань в понеділок, 11 листопада.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання, а також у кабінеті лікаря та службовому приміщенні підприємиці, і вилучили понад 9,2 млн грн в національній та іноземній валюті, документи, компʼютери, мобільні телефони та «чорнові» записи.

За даними сайту послуг та бізнес-довідки List.in.ua на території Тернопільської обласної психоневрологічної лікарі діє лише одне бюро «Реквієм». Його власниця – жителька Тернополя Марія Мироненко. За контактним телефоном бюро ритуальних послуг ZAXID.NET не спростували і не підтвердили інформацію, що саме їх керівниця отримала підозру у наданні хабаря. За словами працівників підприємства, їм заборонили будь-що говорити, поки поліція проводить розслідування.

Слідчі Нацполіції оголосили керівнику медзакладу про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою). Володимиру Шкроботу загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Підприємиці вручили підозру за ч. 2 ст. 369 КК України (Пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі). Жінці загрожує до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.