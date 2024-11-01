Новим керівником Рівненського протипухлинного центру став Віталій Бойко

У пʼятницю, 1 листопада, новим керівником Рівненського обласного протипухлинного центру призначили Віталія Бойка. Він замінив на посаді Григорія Максим'яка, який звільнився після скандалу з танцями на столах під час конференції з онкології.

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш повідомив у Telegram, що пошуки нового керівника протипухлинного центру тривали два місяці. У результаті на посаду призначили 56-річного Віталія Бойка – багаторічного керівника обласної дитячої лікарні та депутата облради.

«Обговорили з ним шляхи розвитку центру, а зміни там точно потрібні. Термін дії контракту – по дату видачі нового розпорядження про проведення конкурсу, але не пізніше шести місяців після завершення воєнного стану», – зазначив Андрій Карауш.

Андрій Карауш також зауважив, що скандал за участю лікарів протипухлинного центру має стати уроком для всіх. Як раніше писав ZAXID.NET, на початку вересня 2024 року працівники медзакладу під час науково-практичної конференції на тему онкології влаштували танці на столах. Після того, як відео поширили у соцмережах, директор протипухлинного центру і троє його заступників написали заяви на звільнення.

Згідно з розпорядженням, яке опублікували на сайті Рівненської обласної ради, замість Віталія Бойка Рівненську обласну дитячу лікарню очолила 39-річна Юлія Білик. Відомо, що медикиня закінчила Вінницький національний медуніверситет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «педіатрія». Працювала у Володимирецькій центральній районній лікарні, а з квітня 2019 по липень 2023 року – на посаді лікарки-анестезіолога дитячого відділення реанімації в обласній дитячій лікарні.

Додамо, що новопризначнений керівник протипухлинного центру Віталій Бойко народився 13 жовтня 1968 року в селі Негівці Івано-Франківської області. У 1994 році закінчив факультет педіатрії Львівського державного національного медичного університету. Із 1997 по 2022 роки працював на різних посадах у Зарічненській центральній районній лікарні. У 2002-2005 роках Віталій Бойко був головним лікарем Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а у жовтні 2006 року його призначили заступником начальника Рівненського обласного управління охорони здоров’я. У липні 2007 року лікар вперше очолив Рівненську обласну дитячу лікарню. У 2010 - 2014 роках керував Рівненським обласним управлінням охорони здоров’я. У грудні 2022 року Віталій Бойко знову став головним лікарем Рівненської обласної дитячої лікарні. У 2023 році посадовець став депутатом Рівненської обласної ради від політичної партії «Сила і Честь».