Внаслідок атаки зайнялася пожежа

У ніч на суботу, 17 січня, росіяни вчергове атакували газовидобувні обʼєкти «Нафтогазу». Це вже шостий удар по газових обʼєктах за тиждень, повідомили у пресслужбі «Нафтогазу».

Під російським ударом опинилося обладнання, яке забезпечує видобуток газу. Який саме регіон атакували росіяни, у пресслужбі компанії не повідомили. На фото, опублікованому пресслужбою компанії, видно загоряння на одному з обʼєктів, а також рятувальників, які гасять вогонь.

«Лише за тиждень маємо шість атак. Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору», – повідомили у пресслужбі «Нафтогазу».

Постраждалих внаслідок атаки на газовидобувних обʼєктах немає. На місці удару працюють профільні фахівці.

Нагадаємо, 9 січня після атаки балістичної ракети «Орєшнік» на Львівщину селище Рудно залишилося без газопостачання. Там спрацювала автоматична система безпеки газу.

Зазначимо, раніше у «Нафтогазі» спростували повідомлення у соцмережах про нібито запровадження графіків обмеження газу на Хмельниччині. Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький запевнив, що в жодному з регіонів такі обмеження не запроваджуються, а в мережі поширюють фейки.