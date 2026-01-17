Військова частина відмовила у виплаті мільйона гривень військовому, який пішов на службу у 22-річному віці та брав участь у бойових діях. Причиною відмови стало те, що позивач уже звільнився зі служби. Він через Закарпатський окружний адмінсуд визнав відмову протиправною та зобов’язав нарахувати йому виплату.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся закарпатець, який із травня 2023 року почав військову службу у одній з частин ДПСУ. На момент призову чоловіку ще не виповнилось 25 років. За час служби позивач брав участь у бойових діях на Донеччині та Луганщині (понад пів року). Згодом у червні 2025 року старший сержант звільнився зі служби через сімейні обставини.

Військовий звертався до начальства, щоб отримати мільйон гривень за постановою Кабміну №153, однак отримав відмову. Причиною відмови було те, що чоловік уже звільнився зі служби та через це не відповідає вимогам для оформлення виплати. Позивач звернувся до суду, оскільки вважає дії частини протиправними.

Цю справу розглянула суддя Зоя Плеханова, яка дослідила усі аргументи та матеріали. У рішенні суду вказано, що позивач дотримався усіх вимог, які передбачає постанова Кабміну та має право на нарахування одноразової виплати у один мільйон гривень.

Суддя задовольнила позов закарпатця, дії військової частини визнали протиправними та зобов’язали призначити та нарахувати мільйон гривень. Рішення суду ще можна оскаржити.