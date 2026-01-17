На момент аварії в салоні автобуса перебували 25 пасажирів

Вранці у суботу, 17 січня, у Стрийському районі Львівщини водій рейсового автобуса з’їхав з дороги та скоїв ДТП. У момент аварії у автобусі було 25 пасажирів, з який 9 звернулись за медичною допомогою.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталась близько 08:00 на автодорозі Київ–Чоп в межах села Любінці Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, рейсовий автобус Setra сполученням Відень–Київ, яким керував 59-річний водій, виїхав за межі проїзної частини дороги, наїхав на металевий відбійник і далі – на дерево.

На момент аварії в салоні автобуса перебували 25 пасажирів. За попередніми даними, девʼять пасажирів автобуса віком від 19 до 69 років, звернулись за медичною допомогою, семеро з них доставлені до лікарні – зараз медики уточнюють їхні діагнози.

Інших пасажирів поліцейські доставили до пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції, де з ними працюють поліцейські психологи. Там люди можуть зігрітися, випити гарячих напоїв, перекусити та дочекатись прибуття іншого автобуса.

На місці аварії працюють правоохоронці, зокрема слідчі – встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.