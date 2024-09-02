Медики відпочивали у готельно-ресторанному комплексі «Софія» біля Рівного

Лікарі Рівненського обласного протипухлинного центру під час науково-практичної конференції на тему онкології влаштували танці на столах. Після того, як відео із заходу поширили в соцмережах, голова облради Андрій Карауш повідомив про недопустимість такої поведінки в умовах воєнного стану й анонсував кадрові зміни. У понеділок, 2 вересня, стало відомо про звільнення директора та трьох працівників медзакладу.

Першою скандальне відео опублікувала 30 серпня рівненська журналістка Ольга Підгорецька. На ньому було видно, як колектив Рівненського обласного протипухлинного центру під українську музику водить хороводи й танцює на столах у готельно-ресторанному комплексі «Софія». Як зʼясувалося, напередодні медики брали участь у науково-практичній конференції на тему «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні».

Наступного дня голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш відреагував на подію.

«Був неприємно здивований відео з працівниками обласного протипухлинного центру на публічному заході. Під пісню про Україну... Звісно, у кожного свій етичний поріг, але звідки це, коли щодня ми оплакуємо наших Героїв? Цей випадок уже обговорили з начальником ОВА Олександром Ковалем. Ми одностайні – наслідки будуть, навіть кадрові», – написав він у Facebook 31 серпня.

У понеділок, 2 вересня, директор Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максимяк написав заяву на звільнення і взяв усю відповідальність за інцидент на себе. Це ж зробили троє його заступників. За інформацією рівненського Telegram-каналу «Штірліц», йдеться про медичного директора Олександра Ткача, заступницю медичного директора з хірургічної роботи Лілію Курушину та заступницю медичного директора з клінічної онкології Тетяну Щигловську. У всіх 2 вересня останній робочий день.

Додамо, що наразі лікарня працює у штатному режимі. Тимчасово виконувати обовʼязки керівника обласного протипухлинного центру буде Сергій Михайловський, який до сьогодні працював завідувачем абдомінального відділення медзакладу.