26 березня Романа Товарницького звільнили з посади головного лікаря Костопільської багатопрофільної лікарні

Головного лікаря Костопільської багатопрофільної лікарні Романа Товарницького, де нещодавно померли породілля та немовля, звільнили з посади. Як повідомили 26 березня на Telegram-сторінці Костопільської міської ради, відповідне розпорядження підписав в.о. міського голови Давид Дідух.

«У зв'язку з останніми трагічними подіями у мене не залишилося сумнівів. Смерть пацієнтки та дитини остаточно вплинули на моє рішення не продовжувати контракт із головним лікарем. Звичайно, бувають різні випадки, але системна запущеність лікарні відчутно дає знати про себе пацієнтам. Моє рішення переглядатися не буде. Для наступного керівника буде багато нової роботи, адже зміни системного характеру в лікарні необхідні», – зазначив Давид Дідух.

Наприкінці січня Костопільська міська рада вже повідомляла, що контракт із Романом Товарницьким продовжувати не планує через занедбаний стан медзакладу. Зокрема, у міськраді зазначили, що бюджет лікарні складає 80 млн грн на рік, втім гроші не використовують за призначенням: будівля перебуває в неналежному стані та потребує ремонту. Пацієнти, серед яких і військовослужбовці, не забезпечені повноцінним харчуванням і живуть у палатах без туалету та гарячої води.

Водночас на Facebook-сторінці Костопільської багатопрофільної лікарні заперечили цю інформацію й повідомили, що заклад функціонує за рахунок власних надходжень, які першочергово спрямовуються на виплати заробітних плат, придбання медикаментів і медичних виробів. Крім того, усі стаціонарні пацієнти нібито отримують трьохразове харчування, а для окремих категорій хворих організовують «шведський стіл». Також, у дописі зазначали, що лікарня часто отримує благодійну допомогу, і вже відремонтувала корпуси акушерського відділення, жіночої консультації, поліклінічного відділення.

Втім, рішення залишилось незмінним і останнім робочим днем Романа Товарницького буде 28 березня. За словами Давида Дідуха, один із екземплярів розпорядження вручили головному лікарю, а інший направили в бухгалтерію закладу для проведення відповідних нарахувань.

ZAXID.NET звернувся по коментар до Романа Товарницького, але на момент публікації відповіді так і не отримав.

Про смерть 35-річної костопільчанки та новонародженої дитини прес-служба поліції повідомила у п’ятницю, 22 березня. За інформацією правоохоронців, 19 березня під час пологів у Костопільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування померло немовля, а через три дні – його мати.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Наразі призначені відповідні експертизи та тривають слідчі дії для встановлення обставин трагедії.

Додамо, що Роман Товарницький перебував на посаді головного лікаря Костопільської багатопрофільної лікарні із вересня 2003 року. До того упродовж восьми років працював у медзакладах Львова.