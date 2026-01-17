Канікули у Тернополі триватимуть до 26 січня

У Тернополі учні шкіл матимуть тиждень додаткових канікул через тривалі відключення світла. Про відповідне рішення комісії ТЕБ та НС 17 січня повідомила Тернопільська міськрада.

У повідомленні вказано, що із 19 по 26 січня освітній процес в очній формі в закладах загальної середньої та професійної освіти у Тернополі буде призупинено. Учні у цей час підуть на додаткові канікули.

Рішення не поширюється на дошкільні навчальні заклади та початкові школи, які мають дошкільні навчальні групи. Вони працюватимуть у звичному режимі. Також без змін працюватимуть спортивні школи, секції і гуртки.

Як пояснив міський голова Сергій Надал, усі школи та садочки в місті забезпечені необхідними генераторами, є закуплені паливно-мастильні матеріали, позиція керівників закладів освіти та більшості батьків залишається єдиною – школи й садочки мають працювати.

«Враховуючи те, що Міносвіти спільно з ОВА визначили необхідність для шкіл тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне, або запровадити канікули, ми зобов’язані невідкладно вжити заходів і запровадити зимові канікули до 26 січня 2026 року», – повідомили у Тернопільській міськраді.