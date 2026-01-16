Заборона не поширюється на предмети, які використовуються в освітньому процесі

Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях шкіл. Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

Які предмети заборонено приносити у школи:

вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки);

боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети, пристрої для відстрілу гумових куль;

газові балончики;

електрошокери;

спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки);

інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники);

легкозаймисті речовини;

наркотичні та психотропні речовини;

алкоголь, тютюнові й електронні сигарети;

енергетичні напої.

Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів – за умови контролю відповідальних осіб.

Нагадаємо, що торік Верховна Рада ухвалила закон, який посилює заходи безпеки в школах. Він передбачає обов’язкові заходи, щоб школи стали більш захищеними. Зокрема, заклади обладнають тривожними кнопками та розроблять правила перебування на їхній території.

Окрім цього, закон посилює вимоги до охорони – у закладах освіти не зможуть працювати люди із судимостями за насильницькі злочини чи булінг.