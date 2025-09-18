Законопроєкт передбачає обов’язкові заходи, щоб школи стали більш захищеними

У четвер, 18 вересня, 274 народні депутати ухвалили закон №11543 «Про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти». За словами голови освітнього комітету ВР Сергія Бабака, законопроєкт передбачає обов’язкові заходи, щоб школи стали більш захищеними. Зокрема, заклади обладнають тривожними кнопками та розроблять правила перебування на їхній території.

«До цього в законодавстві не було чітко визначених правил щодо перебування на території та в приміщеннях закладів освіти, а також механізмів контролю за їхнім дотриманням. Це створювало ризики для учнів та педагогів. Тепер обов’язково мають з’явитися правила перебування на території закладів освіти, огорожі або межі території, а також технічні засоби для термінового виклику поліції», – написав Сергій Бабак.

Окрім цього, законопроєкт посилює вимоги до охорони – у закладах освіти не зможуть працювати люди із судимостями за насильницькі злочини чи булінг. Також буде заборонено перебування на території сторонніх людей у стані сп’яніння чи з небезпечними предметами.