Нове будівництво планують розпочати на вул. Сулими, 32

Біля стадіону «Сільмаш» у Львові планують збудувати житлово-офісний комплекс із підземним паркінгом та дитячим садком. Головний архітектор Львова під час засідання виконкому 15 січня представив наміру забудовника «Інтербуд Еліт», що наближений до партії «Варта».

Нове будівництво планують розпочати на вул. Сулими, 32. Мова про житлово-офісний комплекс з дитячим навчальним закладом, трансформаторною підстанцією та підземним паркінгом. Проєкт передбачає будівництво дитячого садка площею 450 м2, який розрахований на 50 дітей.

Під час засідання виконкому мер Андрій Садовий запитав, чи дитячий садок буде приватним, але головний архітектор міста Антон Коломєйцев відповів, що цю інформацію у забудовника ще не уточнювали.

Забудовником є створена пів року тому фірма «Інтербуд Еліт», засновниками якої є Олексій Гайда, Андрій Демус, Зеновій Добрянський та Василь Дропа. Видання «Львівський портал» звертало увагу, що троє засновників на останніх виборах балотувались до Давидівської сільради від партії «Варта».

Андрій Демус та Олексій Гайда також є співзасновниками ТзОВ «Фірма Інтербуд». Ця фірма фігурувала у кримінальній справі за підозрою у заволодінні 170 тис. грн на капітальному ремонті фасаду школи №71. У грудні 2025 року Личаківський райсуд закрив справу через закінчення термінів давності.

ТзОВ «Фірма «Інтербуд» збудувала у Львові багатоповерхівку на вул. Міхновських, 18, яка була пошкоджена під час російської атаки 4 вересня 2024 року. Ця компанія відновлювала будинок коштом міського бюджету, але мешканці скаржились виданню Lviv.media на неповне завершення робіт.