Військовослужбовець через Хмельницький окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби. Підставою є те, що на утриманні старшого солдата є троє дітей.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2026 року, до суду звернувся старший солдат НГУ, на утриманні якого є троє неповнолітніх дітей. Військовий розповів, що йому відмовили у задоволенні рапорту на звільнення зі служби за сімейними обставинами. Він вважає відмову військової частини протиправною, тому звернувся до суду, щоб її скасувати.

Представник військової частини не скористався правом подати відзив на позовну заяву. Однак до матеріалів справи долучено документ про те, що військовому відмовили у звільненні зі служби, бо він не надав інформації про інших членів сім’ї.

Цю справу розглянув суддя Олександр Шевчук, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. На думку судді, позивач має підстави для звільнення з військової служби.

«Позивач має право на звільнення з військової служби на підставі пп. "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу", оскільки на його утриманні перебуває троє дітей до 18-ти років, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами», – вважає суддя.

Суддя задовольнив позов старшого солдата, дії військової частини визнав протиправними та зобов’язав частину звільнити позивача з військової служби через утримання трьох неповнолітніх дітей. Рішення суду ще можна оскаржити.