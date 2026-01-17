Софі Тернер у ролі Лари Крофт

Сервіс Prime Video представив перший погляд на майбутній серіал Tomb Raider, у якому роль культової Лари Крофт зіграє британська акторка Софі Тернер.

Акторка стане третьою, хто втілить образ шукачки пригод. Знімок 29-річної Софі Тернер в образі археологині опублікували на офіційному інстаграм-акаунті студії.

«Заберіть свої артефакти. Лара вже в дорозі», – йдеться в описі до фото.

Серіал буде адаптацією класичної відеоігрової франшизи Tomb Raider. Prime Video офіційно підтвердив старт проєкту в травні 2024 року, а про участь Софі Тернер у головній ролі стало відомо восени 2025 року.

У серіалі також зіграють Сігурні Вівер, Джейсон Айзекс, Мартін Бобб-Семпл, Джек Беннон, Джон Хеффернан, Білл Патерсон, Патерсон Джозеф, Джульєтта Мотамед, Селія Імрі та Август Вітгенштайн.

Зазначимо, що Лара Крофт – головна героїня серії відеоігор Tomb Raider від компанії Square Enix, археологиня та авантюристка. У кіно роль Лари Крофт уже виконували Анджеліна Джолі, Мінні Драйвер, Алісія Вікандер і Гейлі Етвел.