Скасовують кілька приміських поїздів через проведення ремонтних робіт

До кінця січня на Львівщині скасовують кілька приміських поїздів через проведення ремонтних робіт. Львівська ОВА повідомляє перелік поїздів, які тимчасово не курсуватимуть. Які приміські поїзди не курсуватимуть на Львівщині: Львів – Рава-Руська: 30–31 січня – №6002/6001

18, 31 січня та 1 лютого – №6001/6002 (у зворотному напрямку) 25 та 31 січня: №6062 Львів–Ходорів

№6067 Ходорів–Львів

№6411 Івано-Франківськ–Ходорів

№6414 Ходорів–Івано-Франківськ Львів–Стоянів: 24 січня – №6052

18 та 25 січня – №6051 (Стоянів–Львів) Стоянів/Ківерці/Радехів, 18, 24, 25 січня: №6370 Стоянів–Ківерці

№6369 Ківерці–Стоянів

№ 6379 Ківерці–Радехів

№6380 Радехів–Ківерці Львів–Мостиська-2: 20, 22, 27, 29 січня – №6113, №6119

21, 23, 28, 30 січня – №6102, №6106 (у зворотному напрямку) Стрий–Самбір: 21, 24, 28, 31 січня – №6131, №6136 Львів–Здолбунів: 22 та 27 січня – №6092, №6093

