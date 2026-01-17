Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував наказ ТЦК про мобілізацію заброньованого працівника залізниці, а військову частину зобов’язали виключити його зі списків особового складу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2026 року, позивач до мобілізації працював в «Укрзалізниці» на посаді слюсаря з ремонту рухомого складу. У нього було бронювання від призову під час мобілізації, а саме підприємства визнане критично важливим.

12 лютого 2025 року позивач отримав документ про бронювання, а у червні працівники ТЦК доставили його до мобілізаційного пункту. Чоловік пройшов ВЛК і був зарахований до особового складу однієї з військових частин. Позивач вважає свою мобілізацію незаконною, оскільки він був заброньованим.

У матеріалах справи вказано, що на момент призову позивача на військову службу у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» були відсутні дані про його бронювання – воно нібито було анульоване.

Цю справу розглянула суддя Наталія Плахтій, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. До «Укрзалізниці» не надходила інформація про анулювання бронювання працівника, яке мало б бути чинне до 12 лютого 2026 року.

«Слід дійти висновку про те, що станом на дату мобілізації позивача останній мав бронювання, яке не було анульоване АТ «Укрзалізниця» – підприємством із статусом критично важливого, відтак внесена в систему «Оберіг» інформація не відповідала дійсності, внаслідок чого позивач був незаконно мобілізований та призваний на військову службу. Таким чином наказ начальника в частині призову позивача на військову службу під час мобілізації, на особливий період та відправлення до в/ч є протиправним та підлягає скасуванню», – вважає суддя.

Суд визнав протиправним та скасував наказ про призов позивача на військову службу, а також наказ про зарахування його до списків особового складу військової частини, звідки позивача мають виключити. Рішення суду ще можна оскаржити.