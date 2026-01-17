Литва передасть Україні додаткове обладнання для підтримки енергетичної стійкості в найбільш критичних регіонах. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками телефонної розмови з міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом.

Під час спілкування Шмигаль поінформував литовського колегу про ситуацію в українській енергетиці й зазначив, що в Україні не лишилося жодної електростанції, яка не зазнала російських ударів.

«Литва готує найближчими днями урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги. Зокрема, обладнання для генерації електроенергії для розв’язання проблем у Києві та найбільш критичних регіонах», – розповів очільник Міненерго.

Він також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні значну підтримку, зокрема її енергетичному сектору. Серед енергетичної допомоги – комплекти обладнання для ТЕЦ і АЕС, що дали змогу провести аварійні ремонти в кількох областях, понад 2 тис. сонячних панелей, різна техніка та обладнання. Ще 5,7 млн євро Литва внесла у Фонд підтримки енергетики України.

Додамо, на тлі надзвичайної ситуації в українській енергетиці низка країн-партнерів анонсували додаткову допомогу Україні. Так, Велика Британія виділила 20 млн фунтів стерлінгів для підтримки енергетики, а Норвегія анонсувала передачу пакета допомоги на 400 млн доларів. Також про виділення зимового та енергетичного пакета допомоги на 60 млн євро оголосила Німеччина.