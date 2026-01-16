Велика Британія підтримає Україну під час режиму надзвичайної ситуації в енергетиці

Велика Британія оголосила про виділення 20 млн фунтів стерлінгів (близько 26 млн доларів) на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це повідомили у пресслужбі британського уряду у пʼятницю, 16 січня.

На тлі відзначення 100-річного партнерства між двома країнами Велика Британія оголосила про виділення додаткових грошей для допомоги Україні. Гроші підуть на підтримку української енергетики, яка перебуває у критичному стані.

«Велика Британія оголосила про додаткові 20 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної інфраструктури з метою зміцнення енергетичної безпеки України після жорстоких і дедалі інтенсивніших російських ударів по енергетичному сектору», – повідомили у пресслужбі британського уряду.

Фінансування допоможе задовольнити нагальні потреби для збереження тепла та електропостачання в Україні. У пресслужбі уряду уточнили, що гроші підуть, зокрема, на екстрену допомогу для ремонту, відновлення та захисту електрогенерації.

«Додаткова енергетична підтримка, оголошена сьогодні, допоможе підвищити стійкість української енергетичної системи, що доведе загальну підтримку енергетичного сектору України з боку Великої Британії до понад 470 мільйонів фунтів стерлінгів», – повідомили у пресслужбі уряду Великої Британії.

Крім того, Велика Британія оголосила про розширення програми шкільного партнерства з Україною. Зазначається, що протягом 2026-2028 років до ініціативи долучаться 300 шкіл. У програмі зможуть взяти участь понад 50 тис. учнів з обох країн.