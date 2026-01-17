Німеччина оголосила про виділення 60 млн євро зимового та енергетичного пакета допомоги. Про це повідомив 16 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Німеччина виділила додатковий пакет підтримки для легшого проходження зими в умовах енергетичної кризи. Надання пакета допомоги у розмірі 60 млн євро анонсував міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

«Ця допомога допоможе забезпечити тепло та захист наших людей шляхом зміцнення систем опалення та теплопостачання – з особливою увагою до прифронтових регіонів», – повідомив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, на тлі масованих обстрілів та масштабних відключень в Україні оголосили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, найгірша ситуація зі світлом та опаленням – у Києві та на Київщині. На тлі цього Україна збільшить імпорт електроенергії з Євросоюзу та реалізує близько 40 середньострокових та довгострокових проєктів технічної допомоги.

16 січня Велика Британія оголосила, що надасть Україні додаткову допомогу в розмірі 20 млн фунтів стерлінгів для підтримки енергетики. До того Норвегія анонсувала передачу пакета допомоги на 400 млн доларів.