Володимир Зеленський з керівником ГУР Олегом Іващенком

Росія планує нові удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі України, зокрема по обʼєктах та мережах, що обслуговують атомні електростанції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з президентом керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко поінформував про завдання, які російське командування поставило своїм військам.

«Не фіксуємо готовності агресора виконувати будь-які домовленості та припиняти війну. Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що кожен російський удар по енергетиці в умовах суворої зими послаблює та знецінює зусилля ключових держав, зокрема США, для закінчення війни.

«Україна – максимально конструктивна в дипломатії, Росія – зосереджена тільки на ударах та знущанні з людей. Партнери мають зробити з цього належні висновки. Наявну інформацію передаватимемо тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти», – підкреслив президент.