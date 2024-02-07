Передача хабара відбулася в автомобілі Андрія Максимовича

ДБР спільно з СБУ затримали заступника начальника Золочівського райвідділу поліції на Львівщині Андрія Максимовича. За версією правоохоронців, він вимагав у місцевого мешканця 2,5 тис. доларів США за закриття кримінального провадження.

Як розповіли у ДБР та прокуратурі Львівщини, правоохоронець вимагав 2,5 тис. доларів хабара у чоловіка, який можливо був причетний до кримінального правопорушення.

«Правоохоронець зателефонував чоловіку і повідомив, що зареєстровану на нього автівку помітили під час бійки на автозаправці поблизу Золочева. На ній нібито пересувалися винуватці бійки, а сам факт розслідують його підлеглі за ч. 1 ст. 126 ККУ (побої). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт строком до одного року. Посадовець запевнив чоловіка, що справу вдасться “зам’яти” за 2 тис. доларів США. Потім він збільшив суму до 2,5 тис. доларів», – повідомили в ДБР.

Заступник начальника райвідділу отримав хабар у своєму авто, де його і затримали

Працівники ДБР затримали правоохоронця під час передачі всієї суми, яка відбулася в його машині. Зловмиснику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

За клопотанням ДБР суд відсторонив фігуранта від виконання обов’язків та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 180 тис. грн застави.

Правоохоронці не розголошують посаду та прізвище затриманого на хабарі поліцейського. За даними ZAXID.NET, підозрюваним є заступник начальника Золочівського райвідділу поліції Андрій Максимович.

Як встановили слідчі ДБР, правоохоронець діяв за попередньою змовою з начальником відділу реагування патрульної поліції цього ж райвідділу. Останньому також повідомили про підозру в одержанні хабара (ч. 3 ст. 368 ККУ). Розслідування триває, встановлюють причетних до злочину інших посадовців.