Майор СБУ влаштовував ухилянтів водіями міжнародних перевезень

ДБР затримало на Львівщині 44-річного майора СБУ Віктора Чурупченка, який організував схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку. За версією слідства, він влаштував ухилянтів на свою фірму водіями міжнародних перевезень, які мали право виїзду через систему «Шлях». Таким чином організував втечу п’ятьох військовозобов’язаних.

За даними ДБР та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, у 2019 році чоловік заснував товариство з обмеженою відповідальністю, яке займалося гуртовою торгівлею. У 2022 році він влаштувався працювати у правоохоронний орган, однак продовжив керувати компанією. У березні 2023 року фірма отримала ліцензію на міжнародне автоперевезення вантажів.

«Тоді у правоохоронця виникла ідея, окрім вантажів, переправляти за кордон ще й чоловіків призовного віку. Охочих нелегально потрапити до Європи він реєстрував у системі “Шлях” як водіїв компанії. За даними слідства, вартість такої послуги стартувала від 5 тис. доларів США», – повідомили в ДБР.

Як вдалося встановити слідству, з березня до серпня 2023 року п’ятеро водіїв підприємства, які нібито мали доставляти гуманітарну допомогу, виїхали з України й не повернулися. 44-річному майору повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 2 ст. 332 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонив від виконання обов’язків. Слідчі перевіряють причетність до схеми інших осіб.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, за переправлення ухилянтів затримали 44-річного майора СБУ Віктора Чурупченка.

За інформацією YouControl, Віктор Чурупченко був власником ТОВ «Фарт плюс компані», яку в січні цього року переоформив на родича Олександра Чурупченка. Також Віктор Чурупченко є співзасновником створеного в березні 2022 року благодійного фонду «Вікторіус».