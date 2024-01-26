Cімейна лікарка сприяла в оформленні інвалідності за гроші

Поліція та СБУ викрили у Яворівській центральній районній лікарні на Львівщині схему з оформленні фіктивної інвалідності, зокрема, для ухилянтів від мобілізації. Під час отримання хабара затримали 50-річну сімейну лікарку, яка раніше обіймала посаду керівника лікарсько-консультативної комісії.

«Встановлено, що зловмисники фальсифікували медичні висновки потенційних призовників для встановлення їм групи інвалідності. Завдяки цьому останні мали змогу уникнути мобілізації на підставі непридатності до військової служби за станом здоров’я»,– повідомили в СБУ Львівщини 26 січня.

На гарячому під час отримання хабара 1200 доларів США затримали 50-річну сімейну лікарку, мешканку району, яка раніше обіймала посаду керівника ЛКК. За гроші вона обіцяла посприяти в оформленні групи інвалідності військовозобов’язаному мешканцю району.

Лікарку затримали під час отримання грошей

На робочому місці у затриманої вилучили 5 000 доларів. За даними правоохоронців, це хабарі, які жінка отримала за чотири години робочого дня. Під час обшуків у помешканні лікарки знайшли понад 30 тис. доларів та 4 тисячі євро, походження яких з’ясовується, конверти з різними сумами валюти, на яких були зазначені особисті дані осіб чоловічої статі, а також чорнові записи щодо встановлення особам інвалідності та інші медичні документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Затриманій повідомили про підозру у вимаганні та одержанні хабара (ч.3 ст. 368 ККУ). Суд обрав їй міру запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Правоохоронці встановлюють інших причетних до протиправної схеми.

Правоохоронці не розголошують, в якій лікарні відбулося затримання сімейної лікарки. За даними ZAXID.NET, на хабарі попалася лікарка Яворівської центральної районної лікарні. ZAXID.NET звернувся до керівниці лікарні Ірини Маринець з проханням прокоментувати ситуацію, однак вона відмовилася.