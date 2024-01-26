Прикордонника затримали під час передачі хабара, гроші вилучили

У четвер, 25 січня, у Львові на хабарі затримали інспектора прикордонної служби Юрія Сировацького. За версією правоохоронців, прикордонник за 10 тис. доларів обіцяв посприяти ухилянту у влаштуванні на службу у підрозділ ДПСУ у Львові, щоб уникнути мобілізації до ЗСУ.

Як розповіли ZAXID.NET у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інспектор за 10 тис. доларів обіцяв військовозобов’язаному вирішити питання щодо прийняття його на службу до підрозділів Західного регіонального управління ДПСУ, з подальшою дислокацією у Львові, щоб таким чином уникнути мобілізації до ЗСУ та відправки на фронт.

Затримали Юрія Сировацького на гарячому під час отримання частини хабара у розмірі 5 тис. доларів. Передача грошей відбулася в одному з ресторанів на вул. Стрийській у Львові.

Затримання проводили працівники управління стратегічних розслідувань Нацполції, детективи ДБР, оперативники внутрішньої безпеки ДПСУ та військової контррозвідки СБУ. Затриманому готують підозру.

Правоохоронці не розголошують прізвища затриманогою За даними ZAXID.NET, на хабарі попався інспектор прикордонної служби Юрій Сировацький.