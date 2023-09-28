Чоловіка затримали у липні цього року після отримання 1 тис. доларів хабара

На Волині судили інспектора Держприкордонслужби за отримання 1 тис. доларів хабара. За гроші службовець повідомив контрабандистів про перебування прикордонних нарядів, аби зловмисники могли безперешкодно переправити в Польщу партію сигарет. Суд призначив йому 51 тис. грн штрафу, а також на рік заборонив працювати в Держприкордонслужбі.

Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, прикордонник зустрівся з контрабандистом у червні цього року. Тоді вони домовились, що за гроші службовець повідомлятиме зловмисників про чергування колег на кордоні. За кожен переміщений ящик сигарет прикордонник мав отримувати по 50 доларів.

У ніч на 17 липня інспектор надіслав контрабандистам потрібну їм інформацію про розташування прикордонних нарядів. За свої послуги 21 липня чоловік отримав тисячу доларів. Після цього його затримали правоохоронці та вручили підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). Суд дозволив чоловікові вийти з-під варти під заставу в 107 тис. грн.

В процесі розслідування підозрюваний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій беззаперечно визнав провину і погодився сплатити штраф.

На засіданні, яке відбулося 25 вересня, суддя Олег Павлусь цю угоду затвердив. Тож чоловікові призначили 51 тис. грн штрафу, а також на рік заборонили працювати в Держприкордонслужбі. За проведені експертизи він повинен сплатити 3,8 тис. грн.