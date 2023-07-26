Правоохоронці вручили прикордоннику підозру за статтею про отримання хабара

На Волині затримали прикордонника за підозрою у сприянні контрабанді сигарет. За свої послуги службовець, вважає слідство, отримав 1 тис. доларів.

Як повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, інспектор прикордонної служби посприяв чоловікові у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через кордон України до Польщі.

«Встановлено, що молодший сержант надав конфіденційну інформацію про час та місця перебування прикордонних патрулів. Затримали його у порядку ст. 208 КПК України – під час отримання всієї суми хабара», – йдеться у повідомленні.

Службовцеві вручили підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), що передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення. Суд вже обрав йому запобіжний захід: прикордонника відправили під варту з правом внесення застави.