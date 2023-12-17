Інспектор прикордонної служби взяв хабар від родича знайомого за сприяння у влаштуванні на службу

Галицький районний суд Львова виніс вирок інспектору прикордонної служби Володимиру Мельнику, якого в січні цього року затримали на хабарі 2 тис. доларів. За гроші він обіцяв посприяти у влаштуванні чоловіка на військову службу в ДПСУ за контрактом, однак обіцянки не дотримав. Прикордонника покарали штрафом у розмірі 51 тис. грн.

За матеріалами справи, подія трапилася на початку січня 2023 року. Обвинувачений пообіцяв родичу свого товариша допомогти у влаштуванні на військову службу в ДПСУ за контрактом у конкретний прикордонний загін, хоча насправді таких повноважень він не мав. Прикордонник обіцяв вплинути на певних посадових осіб для вирішення цього питання та сказав, що це буде коштувати 2 тис. доларів.

Передача грошей відбулася двома частинами. 5 січня інспектор прикордонної служби отримав 500 доларів поблизу військового госпіталю. Іншу частину хабара 1500 доларів прикордонник отримав того ж дня в своєму автомобілі BMW Х5 поблизу ТЦ «Форум», після чого його і затримали працівники СБУ.

Кандидат на військову службу в ДПСУ так і не потрапив, оскільки не склав відповідні тести.

У судовому засіданні обвинувачений повідомив, що не вважає себе винним та відмовився надавати покази відповідно ст.63 Конституції України. Незважаючи на це, його вина була доведена зібраними у справі доказами.

Суддя Наталія Зубачик перекваліфікувала статтю обвинувачення із вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу (ч. 3 ст. 369-2 ККУ) на шахрайство (ч.1. ст. 190 ККУ). Вироком суду Володимиру Мельнику призначено покарання за шахрайство у вигляді 51 тис. грн штрафу. Також він має сплатити 18,6 тис. грн на користь держави за проведення експертиз. На вирок ще може бути подана апеляція.