Поліцейського затримали одразу після отримання хабара

На хабарі затримали поліцейського одного з райвідділів на Львівщині. Він вимагав 1 тис. доларів від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, затриманий оперуповноважений відділення поліції одного із райвідділів головного управління поліції Львівщини. За даними слідства, він вимагав та одержав від місцевого мешканця неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження та сприяння в незаконному знятті арешту з автомобіля.

Затримання проводили працівники СБУ

«Арешт на автомобіль, який належав чоловікові, суд наклав у межах іншого кримінального провадження. За 1 000 доларів США підозрюваний обіцяв «вирішити питання» із закриттям кримінального провадження», – повідомили в прокуратурі.

Поліцейського затримали одразу після отримання хабара. Йому повідомили про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення його від посади.