Поліцейського затримали на гарячому під час отримання хабара

Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали на хабарі 1 тис. доларів заступника начальника відділення поліції в місті Турка Самбірського райвідділу поліції на Львівщині Миколу Копача. Він отримав 1 тис. доларів хабара за закриття кримінального провадження.

Як розповіли у понеділок, 7 серпня, у теруправлінні ДБР у Львові, заступник керівника правоохоронного органу одержав від місцевого мешканця 1 тис. доларів США, за які пообіцяв посприяти в закритті кримінального провадження та знятті арешту з гусеничного трактора. Раніше про затримання поліцеського-хабарника повідомила обласна прокуратура, не розголошуючи подробиць справи.

За даними ДБР, йдеться про кримінальне провадження, відкрите кілька років тому. Громадянин придбав у приватної особи гусеничний трактор, однак не оформив на транспорт документів та не зняв з обліку. До того ж продавець не погодив продаж трактора зі своїми родичем-співвласником, який згодом заявив до поліції про крадіжку трактора.

«Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за цим фактом, в результаті чого трактор вилучили та арештували. Саме цю справу й обіцяв закрити правоохоронець. Затримали його під час отримання неправомірної вигоди», – йдеться в повідомленні ДБР.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Подано клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від виконання обов’язків.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць про затриманого хабарника. За даними ZAXID.NET, затриманим виявився Микола Копач, який кілька місяців виконує обов’язки заступника начальника відділення поліції №2 у місті Турка Самбірського райвідділу поліції.