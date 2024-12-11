11 грудня, у день народження аргентинського співака та кіноактора, «Короля танго» Карлоса Ґарделя відзначають Міжнародний день танго. На честь цього дня ми повибирали з різних фільмів сцени, де танго стає знаковим персонажем. Обрати десятку було важко, адже цей танець на екрані завжди магнетизує.

«Запах жінки»

Scent a Woman, 1992, режисер Мартін Брест, у головних ролях Аль Пачіно та Кріс О'Доннелл

Чарлі Сімс (Кріс О'Доннелл), студент престижної школи, хоче заробити трохи грошей. З оголошення він довідується, що потрібний опікун для незрячого полковника у відставці Френка Слейда (Аль Пачино), рідні не якого виїжджають на деякий час з міста. Однак полковник сам збирається у подорож до Нью-Йорка, і Чарлі змушений його супроводжувати. Під час

вечері у ресторані герой Аль Пачіно вмовляє молоду жінку станцювати з ним танго. Сцена під мелодію Por Una Cabeza стала хрестоматійною.

Сценарій фільму написано на основі роману Джованні Арпіно «Морок і мед» 1969 року та однойменного фільму італійського режисера Діно Різі 1974 року.

«Урок танго»

The Tango Lesson, 1996, режисерка Саллі Поттер, у ролях Саллі Поттер та Пабло Верон

У фільмі йдеться про Саллі, режисерку, що переживає творчу кризу. Вона незадоволена тим, яким вийшло її нове творіння кримінальна драма «Лють». Вирішивши взяти паузу у роботі, вона їде до Парижа, де знайомиться з Пабло, танцюристом танго.

Саллі стає буквально одержимою танцем та пропонує Пабло роль у своєму новому фільмі в обмін на уроки танго. Вони починають тренуватись, а потім і закохуватися.

У фільмі звучать, мабуть, найвідоміші мелодії танго, зокрема Лібертанго Астора П'яццолли.

«Мулен Руж!»

Moulin Rouge!, 2001, режисер Баз Лурманн, у ролях Ніколь Кідман, Юен МакГрегор

Дія розгортається наприкінці ХІХ століття в Парижі. Мулен Руж – кабаре , де в будь-який час доби вирує життя. Зірка цього закладу, красуня-куртизанка Сатін, в яку пристрасно закохані бідний паризький поет та заможній герцог.

Знамените танго «Роксана» насправді є гітом гурту The Police, випущений у 1978 році як сингл та у складі альбому Outlandos d'Amour. Лідер гурту Стінґ написав пісню під враженням від побачених у жовтні 1977 року повій біля паризького готелю, в якому зупинявся гурт. Назва пісні було надано на честь персонажа п'єси «Сірано де Бержерак».

У фільмі з неї зробили танго, що стало настільки популярним, що давно існує само по собі.

«Фріда»

Frida, 2002, режисерка Джулі Теймор, у головній ролі Сальма Гаєк

Стрічка розповідає про непросте життя мексиканської художниці Фріди Кало. В одній зі сцен Фріда (Сальма Гайєк) танцює танго з фотографкою Тіною Модотт (Ешлі Джадд). Незважаючи на хвору спину Фріди танець вийшов дуже пристрасним. Пісню Alkoba Azul виконує Ліла Даунс.

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«Чикаго»

Chicago, 2002, режисер Роб Маршалл, у головних ролях Рене Зеллвеґер, Кетрін Зета-Джонс, Річард Гір

Картина знята за мюзиклом Джона Кандора. Дія розгортається у 20-ті роки минулого століття. Роксі Гарт одружена зі звичайним механіком. Її життя нудне й одноманітне, але вона завжди мріяла про велику сцену. Вона заводить інтрижку, яка закінчується вбивством. Її захищає адвокат, який до того вів справу кумира Роксі Велми Келлі.

Фільм здобув тринадцять номінацій премії «Оскар» і в шести з них переміг. Фільм здобув тринадцять номінацій премії «Оскар» і в шести з них переміг.

У фільмі Чикаго танго танцюють жінки-вбивці, розповідаючи свої історії.

«Давайте потанцюємо»

Shall We Dance, 2004, режисер Пітер Челсом, у головних ролях Річард Гір, Дженіфер Лопес, С’юзан Сарандон

У головного героя є все: любляча дружина і чарівна донька, хороша робота, будинок. Що ж потрібно людині ще? Щодня, повертаючись з роботи на потязі, він у вікні будинку бачить жінку, яка привертає його увагу. І щоразу він проїжджає повз. Але ось одного разу він все-таки вирішує вийти на цій станції. Так він опиняється у школі танців, де героїня Дженніфер Лопес вчить його, зокрема, танцювати танго. Гарний танок під музику Santa Maria від Gotan Project

«Містер та Місіс Сміт»

Mr. & Mrs. Smith, 2005, режисер Даг Лайман, у головних ролях Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Джон і Джейн – звичайне подружжя з передмістя. Їм здається, що вони знають одне про одного все. Проте, виявляється, що містер та місіс Сміт насправді є високооплачуваними кіллерами в організаціях, що конкурують між собою.

Викривши одне одного, подружжя танцює «Танго вбивць», яке написав композитор Джон Павелл. Варто зауважити (а може й ні), що Пітту воно вдається набагато краще.

«Тримай ритм»

Take the lead, 2006, режисерка Ліз Фрідлендер, у головній ролі Антоніо Бандерас, на головному фото

Фільм заснований на реальних подіях. Професійний танцівник П'єр Дюлейн (Антоніо Бандерас) стає викладачем танців для хуліганів, залишених після уроків, в Нью-Йоркській загальноосвітній школі. Аби захопити бальними танцями підлітків, яких цікавить лише гіп-гоп він танцює танго зі своєю ученицею. Її зіграла танцівниця Каті Віршилас під Asi se Baila el Tango Вероніки Вердьє.

«Легка поведінка»

Easy Virtue, 2008, режисер Стефан Елліотт, у головних ролях Колін Ферт, Джесіка Біл

Екранізація п'єси Ноеля Кауорда, яка відбулася через 80 років після того, як Альфред Хічкок виступив режисером цього фільму в 1928 році. Дія відбувається між світовими війнами. Подружжя Віттекерів з нетерпінням чекає повернення свого сина Джона з континенту. Але він повертається не сам: його супроводжує наречена, яка до того ж є автогонщицею.

Ларіта думає, що вони з Джоном приїхали лише познайомитися з батьками, але там на них чекають несподіванки.

Колін Ферт та Джесіка Біл танцюють танго (композитор Маріус Де Фріз), що є у цьому випадку танцем волі та непокори. Після такого танцю вже нічого не може залишатись таким, як було.

«Гуцулка Ксеня»

2019, режисерка Олена Дем’яненко, у ролях Варвара Лущик, Максим Лозинський, Олівʼє Бонжур, Олег Стефан, Ігор Цішкевич, Катерина Молчанова, Христина Федорак

«Модернова мелодрама у стилі українського танго». Так називають свій фільм самі автори. До Ворохти приїжджають колишні односельці, а нині – американські емігранти, для того, щоб знайти наречену для молодого Яро. Його батько залишив йому мільйонний спадок, але Яро отримає його тільки за умови, що одружиться на свідомій українці. Парубок одразу закохується у вродливу гуцулку Ксеню…

Вся ця історія за мотивами оперетти Ярослава Барнича розпочинається зі сцени гуцульського танго у чудовій інтерпретації фрік-кабаре Dakh Daughters.