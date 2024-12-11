«Суспільне» оприлюднило довгий список виконавців нацвідбору «Євробачення-2025»
До списку вдруге увійшов львівський гурт Yagody
У середу, 11 грудня, «Суспільне Мовлення» оприлюднило довгий список Національного відбору на «Євробачення-2025». До лонглиста увійшли 20 музичних гуртів та музикантів.
Загалом на участь у нацвідборі на «Євробачення», яке відбудеться у швейцарському Базелі, цьогоріч подали 369 заявок. Серед них – 232 сольних виконавці та 72 гурти.
До лонглиста нацвідбору увійшли 20 виконавців. Серед них є тогорічні конкурсанти, як-от львівський етногурт Yagody та Ziferblat, які зайняли друге місце на Національному відборі у 2024 році.
Хто братиме участь у Нацвідборі-2025
- Brykulets
- Enleo
- Fiїnka
- Future Culture
- Grisana
- Khayat
- Krylata
- Molodi
- Mon Fia
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- Teslenko
- Yagody
- Ziferblat
- Абіє
- «ДК Енергетик»
- Маша Кондратенко
- МУАЯД
- «Слухай Сашу»
- Влад Шериф
Дев’ять фіналістів визначать за результатами прослуховування. Десятого конкурсанта до фіналу нацвідбору визначать онлайн-голосуванням. Фінал відбору на «Євробачення» відбудеться у лютому 2025 року, а безпосередньо пісенний конкурс – у травні.
Склад журі Національного відбору, як і минулого року, українці оберуть онлайн. Імовірно, голосування відбудеться у застосунку «Дія». До слова, у 2024 році під час голосування у «Дії» стався збій, який не дозволив користувачам вчасно обрати учасника пісенного конкурсу.