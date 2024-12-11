Україна обере учасника конкурсу у лютому 2025 року

У середу, 11 грудня, «Суспільне Мовлення» оприлюднило довгий список Національного відбору на «Євробачення-2025». До лонглиста увійшли 20 музичних гуртів та музикантів.

Загалом на участь у нацвідборі на «Євробачення», яке відбудеться у швейцарському Базелі, цьогоріч подали 369 заявок. Серед них – 232 сольних виконавці та 72 гурти.

До лонглиста нацвідбору увійшли 20 виконавців. Серед них є тогорічні конкурсанти, як-от львівський етногурт Yagody та Ziferblat, які зайняли друге місце на Національному відборі у 2024 році.

Хто братиме участь у Нацвідборі-2025

Brykulets

Enleo

Fiїnka

Future Culture

Grisana

Khayat

Krylata

Molodi

Mon Fia

Ranrawi

Starykova Hrystyna

Teslenko

Yagody

Ziferblat

Абіє

«ДК Енергетик»

Маша Кондратенко

МУАЯД

«Слухай Сашу»

Влад Шериф

Дев’ять фіналістів визначать за результатами прослуховування. Десятого конкурсанта до фіналу нацвідбору визначать онлайн-голосуванням. Фінал відбору на «Євробачення» відбудеться у лютому 2025 року, а безпосередньо пісенний конкурс – у травні.

Склад журі Національного відбору, як і минулого року, українці оберуть онлайн. Імовірно, голосування відбудеться у застосунку «Дія». До слова, у 2024 році під час голосування у «Дії» стався збій, який не дозволив користувачам вчасно обрати учасника пісенного конкурсу.