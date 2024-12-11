Володимир Салтиков (зліва) організовував в Ужгороді пушкінські дні

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним 73-річного Володимира Салтикова у пропаганді комуністичного режиму, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Суд ухвалив повернути обвинуваченому всю пропагандистську літературу, яку в нього вилучили працівники СБУ. У вироку йдеться, що пенсіонер поширював у соцмережах комуністичну символіку та російську пропаганду.

Згідно з матеріалами справи, пенсіонер Володимир Салтиков, який є уродженцем російського Саратова, працює редактором закарпатської газети «Правозахист». Крім цього, він є головою «Закарпатського обласного товариства російської культури Русь», яка існує з 2006 року. Зазначимо, що під час парламентських виборів 2012 року Салтиков без успіху намагався стати народним депутатом від забороненої партії «Руський блок».

Зазначимо, що «Радіо Свобода» 2016 року повідомляло, що Салтиков розсилав листи в різноманітні державні інстанції з вимогою «вжити засобів впливу» щодо тодішньої деканки філологічного факультету Ужгородського національного університету Галини Шумицької, яка була проти російських кафедр у виші. Крім цього, через товариство «Русь» Салтиков називав УПА «бандами», патріотичні рухи «фашистами», а війну – «громадянською».

На своїй сторінці у Facebook Салтиков поширював комуністичну пропаганду та проросійські публікації. Він організовував «пушкінські дні та дні російської мови» і 2023 року збирав однодумців біля колишнього меморіалу письменника Пушкіна, висловлював невдоволення декомунізацією Закарпаття. У вироку йдеться, що у день підриву Росією Каховської ГЕС Салтиков відзначав день російської мови й повідомляв про це у соцмережах.

Володимир Салтиков приніс квіти до місця, де в Ужгороді був пам'ятник Пушкіну. Фото з соцмереж Салтикова

Під час судових засідань Салтиков не визнав провину та відмовився від допиту. За словами обвинуваченого, під досудове розслідування відбувалося з порушеннями, тому суд має визнати всі докази недопустимими. Однак суд не знайшов порушень у порядку досудового розслідування. Також обвинувачений вимагав від суду перекладача, бо нібито не розуміє української мови. Суддя Олена Голяна відмовила обвинуваченому.

У матеріалах справи йдеться, що під час обшуків у Салтикова працівники СБУ знайшли книги «В помощь Российскому соотечественнику» та «Україна жертва геополітичної війни». Також обвинувачений зберігав фото з георгіївськими стрічками, листівки від «Партії регіонів».

Суддя Олена Голяна визнала Володимира Салтикова винним у поширенні комуністичної символіки (ч. 1 ст. 436-1 ККУ) та призначила два роки іспитового терміну. Також пенсіонер має сплатити 4,3 тис. грн за судові експертизи. Всю вилучену під час обшуків пропагандистську літературу та символіку суд повернув обвинуваченому. Вирок можна оскаржити в Ужгородському апеляційному суді.