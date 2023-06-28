Бої за Мар'їнку почались по суті з першого дня повномасштабного вторгнення РФ

ЗСУ утримують Мар’їнку на Донеччині майже 16 місяців. Місто вже давно зруйновано, в ньому не залишилося жодної вцілілої будівлі, але українські військові прожовжують відбивати штурми росіян. Унікальні кадри з Мар'їнки показали журналісти проекту «Український Свідок». Матеріал було відзнято раніше, але з міркувань безпеки наших військових, його було опубліковано тільки зараз.

Герой сюжету – військовослужбовець із позивним «Колобок» – розповів журналістам про особливість роботи свого штурмового підрозділу.

«Ми універсальні. Якщо ми чуємо, що противник знову пробує до нас лізти, то у нас все злагоджено. Кожен знає, що йому робити. З підрозділом пощастило, ніхто не боїться», – зазначив український військовий.

За словами «Колобка», бої у Мар’їнці нерівні: «Ми працюємо зі стрілецької зброї, нам допомагає артилерія. А їхні танки виїжджають на позицію та починають бити з 20 метрів, розбирати будівлі. Після цього пробує йти їхня піхота. Мар’їнка – це місто на руїнах, тут немає жодної вцілілої будівлі».

При цьому росіяни продовжують знищувати місто всією доступною зброєю: артилерією, мінометами, авіацією, фосфорними бомбами, протитанковими ракетами. Міномети не замовкають ні на мить. Також, як зазначає «Колобок», росіяни скидають з дронів газові снаряди. Якщо боєць потрапляє під його дію, то виконувати бойове завдання він більше не здатний.

Мар'їнка – місто в Україні, адміністративний центр Мар'їнської міської територіальної громади Покровського району Донецької області. Колишній центр ліквідованого Мар'їнського району. Бої за Мар'їнку почались по суті з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

Мар'їнка є стратегічно важливим містом на Донеччині

Мар’їнка прикриває дуже важливий енергетичний об’єкт і розташована на трасі, яка веде до Покровського на кордоні Донецької області. Загалом Мар’їнка є для противника важливим бар’єром для виходу на кордони Донецької області, про що російські військові неодноразово заявляли.