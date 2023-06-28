Журналісти показали унікальні кадри боїв за знищену Мар'їнку
Українські військові вже майже півтора роки утримують стратегічно важливе місто на Донеччині
ЗСУ утримують Мар’їнку на Донеччині майже 16 місяців. Місто вже давно зруйновано, в ньому не залишилося жодної вцілілої будівлі, але українські військові прожовжують відбивати штурми росіян. Унікальні кадри з Мар'їнки показали журналісти проекту «Український Свідок». Матеріал було відзнято раніше, але з міркувань безпеки наших військових, його було опубліковано тільки зараз.
Герой сюжету – військовослужбовець із позивним «Колобок» – розповів журналістам про особливість роботи свого штурмового підрозділу.
«Ми універсальні. Якщо ми чуємо, що противник знову пробує до нас лізти, то у нас все злагоджено. Кожен знає, що йому робити. З підрозділом пощастило, ніхто не боїться», – зазначив український військовий.
За словами «Колобка», бої у Мар’їнці нерівні: «Ми працюємо зі стрілецької зброї, нам допомагає артилерія. А їхні танки виїжджають на позицію та починають бити з 20 метрів, розбирати будівлі. Після цього пробує йти їхня піхота. Мар’їнка – це місто на руїнах, тут немає жодної вцілілої будівлі».
При цьому росіяни продовжують знищувати місто всією доступною зброєю: артилерією, мінометами, авіацією, фосфорними бомбами, протитанковими ракетами. Міномети не замовкають ні на мить. Також, як зазначає «Колобок», росіяни скидають з дронів газові снаряди. Якщо боєць потрапляє під його дію, то виконувати бойове завдання він більше не здатний.
Мар'їнка – місто в Україні, адміністративний центр Мар'їнської міської територіальної громади Покровського району Донецької області. Колишній центр ліквідованого Мар'їнського району. Бої за Мар'їнку почались по суті з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.
Мар'їнка є стратегічно важливим містом на Донеччині
Мар’їнка прикриває дуже важливий енергетичний об’єкт і розташована на трасі, яка веде до Покровського на кордоні Донецької області. Загалом Мар’їнка є для противника важливим бар’єром для виходу на кордони Донецької області, про що російські військові неодноразово заявляли.