Нескучне звільнили бійці 7 окремого батальйону «Арей» 129 бригади ТРО ЗСУ

Село Нескучне на Донеччині, звільнене українськими військовими, було російським укріпрайоном, але його вдалось відбити всього за 2,5 доби. Про це йдеться у матеріалі «Українського свідка», який опублікував унікальні кадри зі звільненого села.

Нескучне на початку червня звільнили бійці 7 окремого батальйону «Арей» 129 бригади ТРО ЗСУ. Батальйон починав свій шлях на Херсонщині, потім вибивав ворога із Запоріжжя. А від початку березня 2023 року воює на Донбасі.

Село є важливим для подальшого контрнаступу ЗСУ, оскільки воно було російським укріпрайоном: з місцевої школи окупанти мали змогу оглядати місцевість. Це була своєрідна російська «фортеця», їхній штаб. По ньому Збройні Сили відпрацьовували з Himars та протикорабельними ракетами. Тут стояла російська 60 мотопіхотна бригада. Окрім регулярних військ, тут були представники ПВК «Вагнер» та «ДНР».

Противник чинив серйозний опір, особливо в першу добу штурму. Але цей спротив вдалося подолати. До села веде одна дорога, тож окупанти чекали бронетанкового наступу. Про це, зокрема, свідчить те, що росіяни били по піхоті ракетами «Корнет», які для цього не призначені.

Наші військові перехитрили ворога: вони почали заходити невеликими групами по 10-12 бійців, кожна з яких займала свій сектор. Втрати української сторони при штурмі Нескучного були невеликі, на початку штурму загинув один боєць підрозділу.

Під час проведення операції батальйон взяв у полон 9 росіян. Також бійці знайшли тут багато трофеїв: кулемети, автомати, протитанкову зброю тощо. Штурм Нескучного тривав 2,5 доби, зрештою «арейці» вигнали росіян з населеного пункту. Тепер село звільнене і над ним підняли український прапор.