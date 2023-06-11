ЗСУ звільнили Нескучне ще 10 червня, але повідомили про це наступного дня

Збройні сили України звільнили село Нескучне Донецької області, яке розташоване на Новопавлівському напрямку. Воно стало другим населеним пунктом після селища Благодатне, про звільнення якого також стало відомо 11 червня.

За повідомленням військових, село вони звільнили ще 10 червня.

«10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищука Олександра, Друга "МАКЕДОНЦЯ" звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області», – сказано в повідомленні військових, які також опублікували відповідне відео.

Звільнене село Нескучне на карті, фото DeepStateMAP

Як повідомляв ZAXID.NET, також 11 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили від росіян смт Благодатне, яке також розташоване в Донецькій області – поряд з Нескучним. Його звільнили бійці 68 окремої бригади ім. Олекси Довбуша. Під час звільнення селища ЗСУ також взяли в полон 6 російських військових.