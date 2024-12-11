До останнього «пара» вдавала закоханих

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Грушів», прикордонники 7-го Карпатського загону виявили псевдоподружжя. Про це у середу, 11 грудня, повідомили у Держприкордонслужбі.

24-річний чоловік з Хмельниччини уклав шлюб із 26-річною землячкою, яка має II групу інвалідності. Молодята нібито їхали до батька чоловіка у Польщу. До останнього «пара» вдавала закоханих. Під час бесіди з прикордонниками чоловік та жінка розповідали зовсім різні історії знайомства та подружнього життя.

Співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).