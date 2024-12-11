Окупанти ув'язнили полонених захисників Маріуполя

В окупованій частині Донецької області так званий суд ув’язнив дев’ятьох захисників Маріуполя, які потрапили у російський полон. Про це у середу, 11 грудня, повідомили у Маріупольській міській раді.

Засуджені військові служили у 36-й окремій бригаді морської піхоти ЗСУ. Вони захищали Маріуполь, перебуваючи на території меткомбінату «Азовсталь», а звідти потрапили у російський полон.

За версією російських слідчих, українці у березні 2022 року з РСЗВ «Град» нібито обстріляли цивільні об'єкти у селищі Старий Крим. При цьому окупанти кажуть, що мирні жителі не постраждали від нібито обстрілу.

«Внаслідок їх дій пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Власники вищевказаних житлових приміщень та мирні жителі, які перебували в радіусі ураження, не постраждали», – заявили окупанти.

Так званий суд ДНР ув’язнив українського військовополоненого Дмитра Шалару до довічного ув’язнення. Захисника Назарія Мороза окупанти ув’язнили строком на 28 років. Андрій Шестак, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Володимир Пензін та Костянтин Романюк, за рішенням псевдосуду, засуджені до 24 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що верховний суд так званої Донецької народної республіки ув’язнив українських військових на термін від 15 до 17 років.