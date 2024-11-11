Засуджені у так званій ДНР українські військові

Верховний суд так званої Донецької народної республіки ув’язнив українських військових на термін від 15 до 17 років. Про це у понеділок, 11 листопада, повідомили у слідчому комітеті Росії.

Засуджені військові служили мінометниками у складі 36 окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. У російському слідчому комітеті стверджують, що українські військові у березні-квітні 2022 року нібито обстріляли газорозподільну та насосні станції у Маріуполі.

«В результаті обстрілів критично важливі об'єкти життєзабезпечення отримали пошкодження і їх власникам був спричинений значний матеріальний збиток», – заявили окупанти.

Суд псевдореспубліки визнав українців винними у нібито жорстокому поводженню з цивільним населенням та умисному пошкодженні майна. Окупанти ув’язнили українських військових на термін від 15 до 17 років. Серед засуджених:

Денис Сівець (рос. Денис Сивец),

Юрій Галацький (рос. Юрий Галацкий),

Леонід Булава (рос. Леонид Булава),

Ігор Жаренко (рос. Игорь Жаренко),

Семен Беляк (рос. Семён Беляк),

Ярослав Божков (рос. Ярослав Божков),

Павло Бей (рос. Павел Бей),

Віталій Кириленко (рос. Виталий Кириленко).

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що з російського полону повернули українського правозахисника, журналіста та добровольця Збройних сил Максима Буткевича. У березні 2023 року у так званій ЛНР суд визнав винним лейтенанта Максима Буткевичі у нібито намірі вбити двох цивільних у Сєвєродонецьку та ув’язнив чоловіка на 13 років.