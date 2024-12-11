Вартість однієї поїздки з додатком є такою ж, як і при оплаті загальною Леокарт, – 13 грн

У середу, 11 грудня, у Львові презентували мобільний додаток «Електронний квиток ЛеоКарт» для оплати проїзду у громадському транспорті. Застосунок, через який наразі можна придбати загальні пересадкові квитки, а пізніше і абонементи, вже доступний для завантаження в AppStore та Google Play. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Зі запуском мобільного додатку динаміка щодо безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті Львова буде ще кращою. Я думаю, що цей відсоток готівки знизиться до 5-4%», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий .

Зазначимо, вартість однієї поїздки з додатком є такою ж, як і при оплаті загальною Леокарт, – 13 грн. Щоб оплати проїзд в такий спосіб, потрібно завантажити додаток, обрати квиток, вказати кількість пасажирів та кількість квитків, які людина хоче придбати. Далі треба здійснити оплату та активувати квиток. Він міститиме QR-код. Тоді телефон із квитком потрібно прикласти до зчитувача QR-кодів на валідаторі у транспорті (у правому верхньому кутку екрана). Якщо оплата успішна – на валідаторі з’явиться зелена відмітка. Впродовж 40 хвилин пасажири можуть здійснювати безоплатні пересадки. Квиток є дійсним до закінчення поїздки.

Загалом, через додаток одночасно можна купити більшу кількість квитків про запас. І вже поступово їх активовувати та використовувати.

Через додаток одночасно можна купити більшу кількість квитків про запас

Водночас, мешканців попереджають, що в перші тижні додаток працюватиме у тестовому режимі. У разі виявлення неточностей пасажирів просять інформувати про це ЛКП «Львівавтодор» – через гарячу лінію за номером 0800 303 007 чи соцмережі.

Зазначимо, мобільний додаток «Електронний квиток ЛеоКарт» розробили фахівці української ІТ-компанії SoftServe. Разом з тим місто продовжує працювати над рештою опцій, які передбачає система е-квитка. Це оплата транспортної роботи автомобільним перевізникам та впровадження проїзних абонементів. Як пояснив Олег Забарило, наразі перейти на оплату транспортної роботи автомобільним перевізникам не дозволяють законодавчі перепони. І відповідно це відтерміновує змогу запустити різного роду абонементи – тримісячні, піврічні, річні. Щоб реалізувати цей функціонал, місто очікує на відповідні зміни до законодавства. Напрацювання та технічна можливість реалізувати це у міста вже є.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду в усьому громадському транспорті Львова впровадили рік тому, 11 грудня. Е-квиток виконав свої ключові функції, зокрема, йдеться про тотальне зменшення обігу готівки у транспорті, детінізація у сфері перевезень.

Завантажити мобільний додаток «Електронний квиток ЛеоКарт» можна в AppStore та Google Play.