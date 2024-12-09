Мета – зібрати 2,4 млн грн

У вівторок, 10 грудня, у міському громадському транспорті Львова стартує благодійна ініціатива – «Доступний Львів: почуй зелене світло». Мета – зібрати 2,4 млн грн на закупівлю звукових орієнтирів, які встановлять на світлофорних об’єктах міста. Це допоможе людям із порушеннями зору зручно і безпечно переходити пішохідні переходи та пересуватися містом. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Акцію організовують ЛКП «Львівавтодор» спільно зі світовим лідером індустрії електронних платежів Visa. Долучитися може кожен пасажир. Для цього потрібно оплатити проїзд карткою Visa через валідатор у громадському транспорті Львова, 50% вартості квитка Visa спрямує на закупівлю звукових орієнтирів для світлофорних об’єктів. При цьому вартість оплати проїзду для пасажирів залишається незмінною.

На зібрані кошти планують придбати орієнтовно 350 таких пристроїв. Завдяки цьому у місті буде вже близько 75% регульованих пішохідних переходів зі звуковими орієнтирами. Їх встановлять на найбільш завантажених пішохідних переходах міста, щоб покращити безпеку всіх учасників дорожнього руху.

«Придбання звукових орієнтирів для світлофорів – це питання безпеки. Ми раді, що у співпраці з Visa можемо організувати таку важливу благодійну акцію. Адже створення безбар’єрного середовища є одним зі стратегічних напрямів розвитку Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану. Загалом, це важливий крок до створення доступного та безпечного середовища для всіх мешканців, зокрема героїв-військових, які повертаються додому з порушеннями зору, старших людей, яким іноді складно орієнтуватися на дорозі, тощо. Прагнемо зробити Львів доступним для кожного», – зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Акція триватиме до збору потрібної суми для закупівлі звукових орієнтирів. Тож пасажирів закликають долучатися та підтримати благодійну ініціативу.

Нагадаємо, це вже друга благодійна акція у громадському транспорті від ЛКП «Львівавтодор» та Visa. Так, минулого тижня завдяки ініціативі «Поїздки добра – підтримай незламних дітей» Visa скерувала 800 тис. грн на підтримку маленьких пацієнтів Unbroken Kids. За ці кошти придбають медичні інструменти для проведення ортопедичних операцій дітям.